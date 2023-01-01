مساعد سريع يشبه ChatGPT لجهاز Mac الخاص بك. مخصص لك - ولعملك. الذكاء الاصطناعي الشخصي والذكي الخاص بك - دائمًا على بعد ثانية واحدة! يمكن لـ Embra سحب البيانات السياقية من Chrome والتطبيقات الأخرى لتسريع وإطلاق العنان للإبداع عبر الأسئلة والأجوبة والعصف الذهني والكتابة والقراءة والبرمجة.

الموقع الإلكتروني: embra.app

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