WebCatalog
cloudLibrary

cloudLibrary

yourcloudlibrary.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من cloudLibrary على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لم يكن الوصول إلى مجموعة المكتبة الرقمية الخاصة بـ cloudLibrary أسهل من أي وقت مضى، حيث يمكنك العثور على مكتبتك واختيار تطبيقاتك والوصول إلى المحتوى الرقمي - تعرف على كيفية عملها على الهاتف المحمول وسطح المكتب وأمازون وWindows وAndroid وiOS وMac وChrome و

الموقع الإلكتروني: yourcloudlibrary.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ cloudLibrary. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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