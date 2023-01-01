يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EB Control على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يمكّن حل أمان البيانات EB Control الأفراد والشركات من تشفير بياناتهم الرقمية ومشاركتها بشكل آمن مع الآخرين عبر منصات متعددة (Windows وMac وiOS وAndroid). يمكنك التحكم في من ومتى وأين وكيف يتم الوصول إلى بياناتك.

الموقع الإلكتروني: ebcontrol.io

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