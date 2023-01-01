قم بتنزيل الخطوط المجانية لموقعك على الويب، ولأنظمة Mac وWindows وLinux وiOS وAndroid. نبذل قصارى جهدنا في Font Generator في فئته لكل نوع من الخطوط!

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