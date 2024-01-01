Refact.ai

Refact.ai

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: refact.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Refact.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Refact is an open-source AI coding assistant with blazing-fast code completion, powerful code improvement tools, and chat. Fine-tuned AI Coding Assistant that Boosts Developers' Team Productivity by 45%.
الفئات:
Software Development
AI Code Generation Software

الموقع الإلكتروني: refact.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Refact.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Replit

Replit

replit.com

Claude

Claude

claude.ai

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Build AI

Build AI

buildai.space

Krater AI

Krater AI

krater.ai

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

Autocode

Autocode

autocode.com

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

Refraction

Refraction

refraction.dev

Sourcegraph

Sourcegraph

sourcegraph.com

قد يعجبك أيضًا

Gooey.AI

Gooey.AI

gooey.ai

Netus AI

Netus AI

netus.ai

Replicate

Replicate

replicate.com

WPTurbo

WPTurbo

wpturbo.dev

Gatsby Cloud

Gatsby Cloud

gatsbyjs.com

NocoAI

NocoAI

nocoai.io

CodePal

CodePal

codepal.ai

Bito

Bito

bito.ai

Tabnine

Tabnine

tabnine.com

WAPM

WAPM

wapm.io

Budibase

Budibase

budibase.com

Babble AI

Babble AI

babble-ai.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.