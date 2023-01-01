WebCatalog
AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AIWRITER على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تتطلع لكسب المال باستخدام Chat GPT؟ لا تنظر إلى أبعد من AI Writer – الأداة المثالية لإنشاء محتوى جذاب وعالي الجودة في ثوانٍ. بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والواجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء منشورات مدونة ومقالات وغير ذلك الكثير بسهولة. ومن خلال برنامجنا التابع المدمج، يمكنك كسب المال ببساطة عن طريق إحالة الآخرين إلى منصتنا. ابدأ في استخدام AI Writer اليوم واكتشف مدى سهولة إنشاء محتوى رائع وكسب المال باستخدام Chat GPT

الموقع الإلكتروني: aiwriter.fi

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