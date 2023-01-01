WebCatalog
NocoAI

NocoAI

nocoai.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NocoAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

NocoAI عبارة عن نظام أساسي بدون تعليمات برمجية وبدون خادم يمكّنك من إنشاء تطبيقات ونماذج GPT وإدارتها ونشرها بسهولة. باستخدام NocoAI، يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات للعميل أو الواجهة الخلفية، وتحديد القوالب والمتغيرات السريعة، وإنشاء نماذج مضبوطة بدقة باستخدام واجهة مستخدم بسيطة، كل ذلك دون أي خبرة في البرمجة.

الموقع الإلكتروني: nocoai.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NocoAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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