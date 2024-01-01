BOS عبارة عن نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية يعمل على تمكين المطورين والشركات من إنشاء تطبيقات الويب ونشرها بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى خبرة واسعة في البرمجة. باستخدام UBOS، يمكن للمستخدمين دمج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) مثل ChatGPT وDalle-2 وCodex من OpenAI بسلاسة، وحتى استخدام نماذج تعلم الآلة المخصصة. يمكنهم أيضًا إنشاء عميل إداري مخصص ووظائف CRUD لإدارة المبيعات والمخزون والعقود والمزيد بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يتيح UBOS للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات ديناميكية تعمل على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتعزيز الابتكار لأعمالهم. كما يسمح للمستخدمين بإنشاء روبوتات الدردشة بسهولة لتحسين دعم العملاء وإنشاء تجربة حقيقية متعددة القنوات مع عمليات تكامل متعددة. تجمع منصة UBOS السحابية الكل في واحد بين أدوات منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية وتقنيات الحافة لجعل تطبيقات الويب قابلة للتطوير وآمنة وقابلة للتطوير. وسهلة الإدارة. تتضمن أدواتها أداة إنشاء تدفق Node-Red منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية لعمليات التكامل وETL، ومنشئ واجهة مستخدم Appsmith للأدوات الداخلية، ومحرر واجهة مستخدم موسع بواسطة UBOS.tech، وأداة قاعدة بيانات بدون تعليمات برمجية مثل Airtable، وغير ذلك الكثير. . يوفر UBOS أيضًا وظيفة AI Creator لإنشاء عناصر واجهة مستخدم لواجهة المستخدم باستخدام ChatGPT، ومدير نشر لـ CI/CD، وقوالب التطبيقات لإنشاء التطبيقات المركبة أو تثبيتها. يحتوي UBOS على مساحة عمل تعمل كمساحة واحدة لإدارة الأدوات والخدمات. كما يساعد UBOS الشركات على تحسين عملياتها وتقليل التكاليف وزيادة النمو باستخدام حلول سحابية منخفضة التعليمات البرمجية. تعد سرعة النظام الأساسي وأمانه وقابلية التوسع بمثابة حجر الزاوية لتطوير البرمجيات الناجحة. تشتمل ميزاته على مساعد الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى نماذج LLM/GPT-3، ونظام بيئي متطور لأدوات التطوير المرئي، وعمال الخلفية وخدمات التشغيل الآلي، ومساحة عمل تعاونية سلسة. يتصل حل التكامل المتقدم من UBOS بأي مصدر بيانات، ويتكامل مع أي أنظمة قديمة أو خارجية، وينفذ العمليات التجارية بسهولة. بشكل عام، UBOS عبارة عن منصة سهلة الاستخدام ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب قوية بسهولة وسرعة.

الموقع الإلكتروني: ubos.tech

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