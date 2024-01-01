Vertex AI Studio

Vertex AI Studio

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الموقع الإلكتروني: cloud.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vertex AI Studio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تخصيص النماذج التوليدية ونشرها - توفر Vertex AI واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للنماذج الأساسية الرائدة، وأدوات لإنشاء نماذج أولية سريعة، وضبط النماذج بسهولة باستخدام بياناتك الخاصة، ونشرها بسلاسة في التطبيقات.

الموقع الإلكتروني: cloud.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vertex AI Studio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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