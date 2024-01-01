Xano

Xano

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الموقع الإلكتروني: xano.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xano على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسرع طريقة لإنشاء واجهة خلفية قوية وقابلة للتطوير لتطبيقك بدون تعليمات برمجية. Xano هي الواجهة الخلفية الموثوقة لأكثر من 50000 تطبيق للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.

الموقع الإلكتروني: xano.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xano. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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