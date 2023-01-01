Baseten عبارة عن واجهة خلفية بدون خادم لإنشاء تطبيقات مدعومة بالتعلم الآلي. أنشئ تطبيقات ذات إمكانية التوسع التلقائي والوصول إلى وحدة معالجة الرسومات ووظائف CRON ووظائف بدون خادم.

الموقع الإلكتروني: baseten.co

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