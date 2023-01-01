سحابة بدون خادم للذكاء الاصطناعي - BentoCloud عبارة عن منصة مُدارة بالكامل لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تسليمًا سريعًا للمنتجات لفرق الذكاء الاصطناعي. BentoML هي منصة لمهندسي البرمجيات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: bentoml.com

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