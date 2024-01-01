Wiro

Wiro

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الموقع الإلكتروني: wiro.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wiro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست Wiro في عام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر مختلف القطاعات. يتيح Wiro.ai إمكانية الوصول إلى التعلم الآلي للجميع في السحابة دون التضحية بسهولة الاستخدام أو الميزات. يمكن لـ Wiro API المبسطة وسهلة الاستخدام توفير بناء منتج وتقديمه بسرعة. نحن نعمل على إيجاد حلول ذكية يمكن أن تساعد في تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تساعد محطات العمل والخوادم والخدمات السحابية لدينا ذات البنية التحتية شديدة التقارب المطورين والمهندسين والباحثين.
الفئات:
Software Development
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: wiro.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wiro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Cloud Platform

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

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uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

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Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

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BentoCloud

bentoml.com

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InfoQ

infoq.com

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