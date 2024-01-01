NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ngc.nvidia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NVIDIA NGC على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NGC is the hub for GPU-optimized software for deep learning, machine learning, and high-performance computing (HPC) that takes care of all the plumbing so data scientists, developers, and researchers can focus on building solutions, gathering insights, and delivering business value
الفئات:
Software Development
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: ngc.nvidia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NVIDIA NGC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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ServiceNow

ServiceNow

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Riku.AI

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UiPath

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Clarifai

Clarifai

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Kili Technology

Kili Technology

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Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

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Deep Block

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