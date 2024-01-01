NextBrain AI عبارة عن منصة للتعلم الآلي بدون تعليمات برمجية لأي شخص يحب البيانات. تحليلات البيانات المتقدمة. وهي منصة قائمة على الويب وGoogle Sheets، تساعد محللي البيانات على الوصول إلى تقنيات التعلم الآلي بسهولة، كما يقوم علماء البيانات بأتمتة وتقديم حلول أسرع للمشكلات التي يواجهونها. ساعد الشركات على التركيز فقط على ما يهم حقًا وزيادة عائد استثمارها!

الموقع الإلكتروني: nextbrain.ai

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