NextBrain AI

NextBrain AI

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الموقع الإلكتروني: nextbrain.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NextBrain AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

NextBrain AI عبارة عن منصة للتعلم الآلي بدون تعليمات برمجية لأي شخص يحب البيانات. تحليلات البيانات المتقدمة. وهي منصة قائمة على الويب وGoogle Sheets، تساعد محللي البيانات على الوصول إلى تقنيات التعلم الآلي بسهولة، كما يقوم علماء البيانات بأتمتة وتقديم حلول أسرع للمشكلات التي يواجهونها. ساعد الشركات على التركيز فقط على ما يهم حقًا وزيادة عائد استثمارها!
الفئات:
Business
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: nextbrain.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NextBrain AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

openai.com

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Aidaptive

aidaptive.com

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