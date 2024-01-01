Lacasa AI

Lacasa AI

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الموقع الإلكتروني: lacasa-ai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lacasa AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تستخدم Lacasa AI تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة للغاية تشير إلى استخدام خوارزميات التعلم الآلي الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص وصور ومحتويات رقمية أخرى عالية الجودة. توفر هذه الخدمات للشركات والأفراد إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات التي يمكن أن تساعدهم في تبسيط عمليات إنشاء المحتوى وتحسين إنتاجيتهم الإجمالية.
الفئات:
Productivity
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: lacasa-ai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lacasa AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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ElevenLabs

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D-ID

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