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YayPay

YayPay

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الموقع الإلكتروني: yaypay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YayPay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل برنامج إدارة حسابات القبض لدينا على تعزيز التعلم الآلي لتسريع مجموعات الواقع المعزز ليمنحك الحرية في التركيز على ما يهم حقًا.

الموقع الإلكتروني: yaypay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YayPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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