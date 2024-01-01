Collective

Collective

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الموقع الإلكتروني: collective.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Collective على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد Collective أول منصة للمكاتب الخلفية عبر الإنترنت مصممة للشركات الفردية. تمنح تقنية Collective وفريق المستشارين الموثوق بهم أعضائنا حرية التركيز على الأمور المهمة من خلال الاهتمام بكل شيء بدءًا من تأسيس الأعمال وحتى المحاسبة ومسك الدفاتر والخدمات الضريبية والوصول إلى مجتمع مزدهر - كل ذلك في منصة واحدة. يوفر أعضاؤنا ما متوسطه 10000 دولار في عامهم الأول عند الانضمام. مع Collective، نريد أن تكون إدارة أعمالك الخاصة سلسة تمامًا مثل الحصول على وظيفة بدوام كامل. نحن ندار من قبل مجموعة من رواد الأعمال والشركات الفردية الذين يؤمنون بتمكين العاملين لحسابهم الخاص من التمتع بنفس التوفير الضريبي الذي تحصل عليه الشركات الكبرى.
الفئات:
Business
Tax Services Providers

الموقع الإلكتروني: collective.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Collective. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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inDinero

inDinero

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TaxHub

gettaxhub.com

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

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