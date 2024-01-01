Taxhub عبارة عن منصة افتراضية وشخصية وتجارية لإعداد ضريبة الدخل تعمل على مطابقة المدونين مع تكلفة الاكتساب المخصصة. نحن نهدف إلى الجمع بين الراحة والسعر المنخفض لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت من المنزل مع ضمان الحصول على إقرار ضريبي مُعد بشكل احترافي. تسمح منصتنا للمستخدمين بالتواصل ومشاركة مستندات ضريبة الدخل مع متخصصي الضرائب افتراضيًا مع توفير متاعب الاضطرار إلى إكمال استبيانات طويلة ومعقدة مرتبطة بالمنصات التقليدية عبر الإنترنت التي يمكنك القيام بها بنفسك. يتيح لنا نموذج الأعمال الفريد من نوعه ذو النفقات العامة المنخفضة تقديم توفير بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بامتيازات إعداد الضرائب التقليدية، مما يسمح لنا بتقديم عرض قيمة حقيقي ومميز لعملائنا.

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