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EZTax.in

EZTax.in

eztax.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EZTax.in على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق إيداع إلكتروني مجاني وشامل وبديهي ومحسّن بنسبة 100% لضريبة الدخل (ITR) مع استبيان عبر الإنترنت لتقديم الضرائب لأي مستوى دخل بما في ذلك نماذج Form16 المتعددة والدخل الزراعي والاستثمارات ودخل التعليم والعمولات وممتلكات المنزل والعقود الآجلة والخيارات (F) & Os)، أرباح رأس المال، دخل الأعمال، الدخل الأجنبي، الأصول، المتأخرات، المعاشات التقاعدية، الخصومات.

الموقع الإلكتروني: eztax.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EZTax.in. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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