تطبيق إيداع إلكتروني مجاني وشامل وبديهي ومحسّن بنسبة 100% لضريبة الدخل (ITR) مع استبيان عبر الإنترنت لتقديم الضرائب لأي مستوى دخل بما في ذلك نماذج Form16 المتعددة والدخل الزراعي والاستثمارات ودخل التعليم والعمولات وممتلكات المنزل والعقود الآجلة والخيارات (F) & Os)، أرباح رأس المال، دخل الأعمال، الدخل الأجنبي، الأصول، المتأخرات، المعاشات التقاعدية، الخصومات.

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