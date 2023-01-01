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Personal Capital

Personal Capital

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الموقع الإلكتروني: personalcapital.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Personal Capital على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

السيطرة على أموالك الآن مع رأس المال الشخصي. قم بإدارة أصولك واستثماراتك، واحصل على نصائح واستراتيجيات موضوعية، كل ذلك على موقع PersonalCapital.com.

الموقع الإلكتروني: personalcapital.com

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