BRXS هي عبارة عن منصة للاستثمارات العقارية تبدأ من 100 يورو في هولندا. كن مستثمرًا عقاريًا، وقم ببناء محفظتك العقارية، واحصل على دخل سلبي وتقدير.

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