تم العثور على التطبيق المصرفي والضريبي الذي تم إنشاؤه مع وضع أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص في الاعتبار. لا توجد رسوم على الحساب، ولا حد أدنى شهري، ولا توجد فحوصات ائتمانية.

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