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Uplyft Capital هي شركة ممول للأعمال الصغيرة تأسست عام 2012. نحن نؤمن بتمكين أصحاب الأعمال الصغيرة الناجحين من خلال توفير رأس المال العامل بسرعة وكفاءة. تقوم منصتنا التكنولوجية بتقييم التدفق النقدي والنمو والشخصية ولا تركز كثيرًا على الائتمان الشخصي كما تفعل البنوك والاتحادات الائتمانية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما نحصل على تمويل للمالكين بسرعة، غالبًا خلال 24 ساعة.

الموقع الإلكتروني: uplyftcapital.com

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