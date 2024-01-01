رأس المال العامل عند الطلب للشركات المتنامية. يوفر FundThrough للشركات إمكانية الوصول الفوري إلى الأموال من الفواتير غير المدفوعة على منصة تمويل سهلة الاستخدام عبر الإنترنت. تتراوح تسهيلات التمويل من 500 دولار إلى أكثر من 2 مليون دولار، اعتمادًا على قوة مبيعات الشركة. أينما تكون الشركة في دورة نموها، يمكن أن يساعد FundThrough في سد فجوات التدفق النقدي الحرجة.

الموقع الإلكتروني: fundthrough.com

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