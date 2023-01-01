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OneUp، الأعمال والخدمات المصرفية الكل في واحد. إعادة اختراع البوابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. بدءًا من التنبؤ بالتدفق النقدي باستخدام الذكاء الاصطناعي وحتى إعداد الفواتير، تطلق OneUp العنان للشركات الصغيرة والمتوسطة من المهام الإدارية والمحاسبية للتركيز على الاستدامة والنمو.

الموقع الإلكتروني: oneup.com

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