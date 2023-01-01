Billfaster مخصص لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يشعرون بالإحباط من القيام بإدارة الأعمال والمحاسبة لأنها صعبة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً. Billfaster هو تطبيق محاسبة عبر الإنترنت يتمتع بتجربة مستخدم فريدة توفر للعميل العادي 110 دولارًا لكل يوم إداري من خلال أداء المهام الإدارية بشكل أسرع بنسبة 80% من منافسينا. لقد أنشأنا واجهة مستخدم توفر محاسبة أسرع دون الحاجة إلى أي معرفة محاسبية أو تدريب على البرامج.

الموقع الإلكتروني: billfaster.com

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