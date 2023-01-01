Amazon MTurk for Worker

هل تتطلع إلى العمل على المهام؟ استخدم هذا التطبيق. Amazon Mechanical Turk (MTurk) هو سوق التعهيد الجماعي الذي يسهل على الأفراد والشركات الاستعانة بمصادر خارجية لعملياتهم ووظائفهم لقوى عاملة موزعة يمكنها أداء هذه المهام افتراضيًا. يمكن أن يشمل ذلك أي شيء بدءًا من إجراء التحقق البسيط من صحة البيانات والبحث إلى مهام أكثر ذاتية مثل المشاركة في الاستطلاع والإشراف على المحتوى والمزيد. تمكن MTurk الشركات من تسخير الذكاء الجماعي والمهارات والرؤى من القوى العاملة العالمية لتبسيط العمليات التجارية وزيادة جمع البيانات وتحليلها وتسريع تطوير التعلم الآلي. بينما تستمر التكنولوجيا في التحسن، لا يزال هناك العديد من الأشياء التي يمكن للبشر القيام بها بشكل أكثر فعالية من أجهزة الكمبيوتر، مثل الإشراف على المحتوى، أو إلغاء البيانات المكررة، أو البحث. تقليديًا، تم إنجاز مثل هذه المهام من خلال توظيف قوة عاملة مؤقتة كبيرة، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا ويصعب قياسه، أو تم التراجع عنه. يعد التعهيد الجماعي طريقة جيدة لتقسيم المشروع اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلاً إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة ليتم إكمالها بواسطة عمال موزعين عبر الإنترنت (المعروفين أيضًا باسم "المهام الصغيرة").

الموقع الإلكتروني: mturk.com

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