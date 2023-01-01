برنامج لإدارة القوى العاملة المؤقتة والمعتمدة على الورديات وذات الحجم الكبير. للمستأجرين النهائيين ووكالات التوظيف، كل ذلك في مكان واحد.

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