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Zoho Workerly للتوظيف المؤقت. يمكّن برنامج جدولة الموظفين من Zoho Workerly الوكالات من إدارة قاعدة بيانات العملاء والموظفين المؤقتين، وجدولة المهام بناءً على متطلبات العميل، وإنشاء جداول زمنية، وإرسال الفواتير، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

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