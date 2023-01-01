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Zoho Workerly

Zoho Workerly

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الموقع الإلكتروني: zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Workerly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zoho Workerly للتوظيف المؤقت. يمكّن برنامج جدولة الموظفين من Zoho Workerly الوكالات من إدارة قاعدة بيانات العملاء والموظفين المؤقتين، وجدولة المهام بناءً على متطلبات العميل، وإنشاء جداول زمنية، وإرسال الفواتير، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Workerly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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