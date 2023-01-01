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Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Recruiterflow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Recruiterflow هو برنامج حديث لتتبع المرشحين وإدارة علاقات العملاء للتوظيف مدمج في برنامج واحد. يأتي Recruiterflow مزودًا بميزات مثل ملحق chrome للمصادر بنقرة واحدة، وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، وتكامل لوحات الوظائف والتعاون لمساعدتك على تتبع عملية التوظيف الخاصة بك من البداية إلى النهاية. تستخدم الشركات سريعة النمو مثل Instamojo وFusioncharts وOLR والشركات الناشئة من YCombinator و500startups Recruiterflow للحصول على المواهب الرائعة وتبسيط عملية التوظيف الخاصة بها.

الموقع الإلكتروني: recruiterflow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Recruiterflow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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