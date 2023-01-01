Recruiterflow هو برنامج حديث لتتبع المرشحين وإدارة علاقات العملاء للتوظيف مدمج في برنامج واحد. يأتي Recruiterflow مزودًا بميزات مثل ملحق chrome للمصادر بنقرة واحدة، وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، وتكامل لوحات الوظائف والتعاون لمساعدتك على تتبع عملية التوظيف الخاصة بك من البداية إلى النهاية. تستخدم الشركات سريعة النمو مثل Instamojo وFusioncharts وOLR والشركات الناشئة من YCombinator و500startups Recruiterflow للحصول على المواهب الرائعة وتبسيط عملية التوظيف الخاصة بها.

الموقع الإلكتروني: recruiterflow.com

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