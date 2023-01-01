WebCatalog
TopFunnel

TopFunnel

app.topfunnel.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TopFunnel على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن المواهب المناسبة وقم بإشراكها بنقرة واحدة. أفضل البيانات وسير العمل والرسائل في فئتها تعني أن عرضك التقديمي يصل إلى الأشخاص ويتردد صداه. قم برعاية المواهب أثناء التوسع باستخدام TopFunnel CRM. أو قم بتدوير المصادر بين عشية وضحاها باستخدام Stream Slots. شاهد جميع علاقات المرشحين، أينما أتوا. احصل على مقدمة مع Teamable أو قم بجدولة المقابلات مع Clara. تتبع البيانات في منصة واحدة موحدة.

الموقع الإلكتروني: topfunnel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TopFunnel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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