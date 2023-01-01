WebCatalog
iintegra

iintegra

ats.iintegra.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iintegra على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة اكتساب المواهب السحابية التي توفر أتمتة سير عمل التوظيف مما يوفر تتبع المتقدمين وتحديد مصادر الوظائف والنشر.

الموقع الإلكتروني: ats.iintegra.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iintegra. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TalentLyft

TalentLyft

accounts.talentlyft.com

InTalents

InTalents

app.intalents.co

ATS OnDemand

ATS OnDemand

power.atsondemand.com

MyRecruitment+

MyRecruitment+

myrecruitmentplus.com

Pereless

Pereless

power.pereless.com

EasyHire

EasyHire

easyhire.me

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

99jobs

99jobs

99jobs.com

SmartRecruiters

SmartRecruiters

smartrecruiters.com

Onepoint HCM

Onepoint HCM

onehcm.com

Welcome Kit

Welcome Kit

welcomekit.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية