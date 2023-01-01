TalentLyft

برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.

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