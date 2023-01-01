MyRecruitment+

منصة برمجيات التوظيف القائمة على السحابة - تساعد محترفي التوظيف على إدارة عملية التوظيف والتأهيل بالكامل عبر الإنترنت من السحابة. تشمل الوحدات الرئيسية سير عمل الموافقة على الوظيفة، والنشر، وموقع التوظيف، وعملية التوظيف، والتأهيل، وأخيرًا التكامل مع كشوف المرتبات.

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