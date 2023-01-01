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KashFlow Payroll

KashFlow Payroll

go.kashflowpayroll.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KashFlow Payroll على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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كشوف المرتبات Kashflow - كشوف المرتبات عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. Kashflow هو برنامج محاسبة وكشوف مرتبات قائم على السحابة مصمم خصيصًا للشركات الصغيرة في المملكة المتحدة.

الموقع الإلكتروني: go.kashflowpayroll.com

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