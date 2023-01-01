WebCatalog
Handdy

Handdy

handdy-profile.appspot.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Handdy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Handdy.com: حل محاسبي قائم على السحابة مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على إدارة النفقات وإنشاء التقديرات وإنشاء الفواتير.

الموقع الإلكتروني: handdy-profile.appspot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Handdy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Moon Invoice

Moon Invoice

web.mooninvoice.com

invoicely

invoicely

invoicely.com

myBooks

myBooks

accounts.zetran.in

Accounteer

Accounteer

app.accounteer.com

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

KashFlow Accounting

KashFlow Accounting

securedwebapp.com

KashFlow Connect

KashFlow Connect

kfc-app.kashflow.com

Sinao

Sinao

account.sinao.app

KashFlow Payroll

KashFlow Payroll

go.kashflowpayroll.com

TopNotepad

TopNotepad

app.topnotepad.com

Clear Books

Clear Books

secure.clearbooks.co.uk

Yardbook

Yardbook

yardbook.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية