WebCatalog
Yardbook

Yardbook

yardbook.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yardbook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برامج أعمال تنسيق الحدائق - إدارة العملاء (CRM)، وإنشاء التقديرات، وإنشاء الفواتير، وفواتير البريد الإلكتروني، وتتبع المعدات، وجدولة الوظائف، وإدارة النفقات، وتتبع المدفوعات، وتتبع التطبيقات الكيميائية، وإدارة الموظفين، وإعداد الفواتير، وقياس أحجام القطع باستخدام صور الأقمار الصناعية، وحرث الثلوج، إزالة الثلج، وساعة الوقت، وجداول الوقت، وساعة الدخول/الخروج والمزيد... وهو مجاني!

الموقع الإلكتروني: yardbook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yardbook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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