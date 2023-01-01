برامج أعمال تنسيق الحدائق - إدارة العملاء (CRM)، وإنشاء التقديرات، وإنشاء الفواتير، وفواتير البريد الإلكتروني، وتتبع المعدات، وجدولة الوظائف، وإدارة النفقات، وتتبع المدفوعات، وتتبع التطبيقات الكيميائية، وإدارة الموظفين، وإعداد الفواتير، وقياس أحجام القطع باستخدام صور الأقمار الصناعية، وحرث الثلوج، إزالة الثلج، وساعة الوقت، وجداول الوقت، وساعة الدخول/الخروج والمزيد... وهو مجاني!

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