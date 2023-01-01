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OnTheClock

OnTheClock

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الموقع الإلكتروني: ontheclock.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OnTheClock على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سهولة تتبع الوقت للشركات الصغيرة دوام الموظفين داخل وخارج - تحصل على ساعات لكشوف المرتبات. منصة الكل في واحد. اعتمدها أكثر من 125.000 موظف.

الموقع الإلكتروني: ontheclock.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OnTheClock. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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