Aflac
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الموقع الإلكتروني: aflac.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aflac على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
مع Aflac، سواء كنت شركة كبيرة أو صغيرة، يمكنك تزويد موظفيك بنوع المزايا التي يتوقعونها من شركة أكبر، مما يساعد عملك على التميز بين الآخرين.
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الموقع الإلكتروني: aflac.com
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