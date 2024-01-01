Nexeo HR
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الموقع الإلكتروني: nexeohr.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nexeo HR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Nexeo helps jobseekers find roles in the call center, manufacturing, shipping, and other light industrial industries
الموقع الإلكتروني: nexeohr.com
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