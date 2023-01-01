TriNet Hire هي أداة توظيف سحابية بسيطة وقوية تجعل النشر على لوحات الوظائف وإدارة المرشحين أمرًا سهلاً. أنشئ منشورات وظائف جديدة بسهولة وانشرها على لوحات الوظائف المهمة. قم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة السير الذاتية وتنزيل الملفات المقدمة وإرفاق التعليقات والتقييمات والكلمات الرئيسية أيضًا. تتيح تطبيقات TriNet Hires عبر الإنترنت والهاتف المحمول لشركتك توظيف أفضل المواهب بسرعة وكفاءة.

الموقع الإلكتروني: trinethire.com

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