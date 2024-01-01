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Payroll Compliance Made Easy. We help Australian businesses manage their payroll compliance obligations. Fairtime software ensures your staff are paid at the right rate, every pay cycle.

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