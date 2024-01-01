Textio

Textio

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الموقع الإلكتروني: textio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Textio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Build trust in the performance feedback process. Textio brings managers real-time assistance in writing feedback, so everyone has actionable insights to grow.

الموقع الإلكتروني: textio.com

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