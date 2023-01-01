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JobScore

JobScore

hire.jobscore.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JobScore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

JobScore هو الحل الأصلي لبرنامج التوظيف عبر الإنترنت والمتكامل وسهل الاستخدام. تعمل خدمة ATS الحديثة والبديهية لدينا على التخلص من العمل المزدحم للمؤسسات التي تضم أكثر من 20 إلى 2000 موظف. يمنحك JobScore كل ما تحتاجه للعثور على أشخاص رائعين وجذبهم وتقييمهم وتوظيفهم: تقديم تجربة رائعة للمرشحين. قم بالنشر في أكثر من 50 لوحة عمل بنقرة واحدة. تخصيص النماذج. تحليل والنتيجة يستأنف. مزامنة البريد الإلكتروني والتقويم الخاص بك. مقابلة أفضل. نحن نبسط عملية التوظيف ونساعد على تحسين نتائج التوظيف.

الموقع الإلكتروني: hire.jobscore.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JobScore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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