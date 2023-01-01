توظيف الإمكانات البشرية، وليس السير الذاتية. TayoHR عبارة عن منصة SaaS تعتمد على القيمة وتستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة لتحقيق الكفاءة والعدالة في عملية التوظيف. تستفيد TayoHR من الذكاء الاصطناعي لإضفاء الطابع الديمقراطي على الفرص لكل مرشح مؤهل.

الموقع الإلكتروني: tayohr.com

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