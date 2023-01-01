WebCatalog
HireMojo

HireMojo

app.hiremojo.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HireMojo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

HireMojo عبارة عن منصة لأتمتة التوظيف لا تغطي جميع وظائف ATS فحسب، بل تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات لأتمتة العديد من العمليات الإدارية اليدوية المرتبطة بالتوظيف، مما يسمح لك ولفريقك بالتركيز على الأجزاء البشرية من عملية التوظيف، مثل المقابلات. وتقديم العروض والتفاوض بشأن الاستئجار. لقد أضفنا أيضًا القدرة على أن يكون لدى مسؤول توظيف من الدرجة الأولى، تم تقييمه، وتم فحصه، التعامل مع عملية التوظيف بأكملها نيابةً عنك مقابل جزء صغير مما قد تنفقه في الوكالة.

الموقع الإلكتروني: hiremojo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HireMojo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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