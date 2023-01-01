HireMojo عبارة عن منصة لأتمتة التوظيف لا تغطي جميع وظائف ATS فحسب، بل تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والروبوتات لأتمتة العديد من العمليات الإدارية اليدوية المرتبطة بالتوظيف، مما يسمح لك ولفريقك بالتركيز على الأجزاء البشرية من عملية التوظيف، مثل المقابلات. وتقديم العروض والتفاوض بشأن الاستئجار. لقد أضفنا أيضًا القدرة على أن يكون لدى مسؤول توظيف من الدرجة الأولى، تم تقييمه، وتم فحصه، التعامل مع عملية التوظيف بأكملها نيابةً عنك مقابل جزء صغير مما قد تنفقه في الوكالة.

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