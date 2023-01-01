WebCatalog
Cavall

Cavall

cavall.io

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cavall على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Cavall هو نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) الذي يوفر منصة مثالية لمساعدتك على البقاء منظمًا، حتى عندما يكون لديك آلاف الطلبات الواردة من مصادر مختلفة وعبر أقسام متعددة. يهدف كافال إلى تسهيل عملية العثور على المرشحين الذين من شأنهم أن يصبحوا موظفين رائعين وجذبهم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Cavall إلى بناء القيمة من خلال الحفاظ على دورة التوظيف الخاصة بك مبتكرة وفعالة قدر الإمكان.

الموقع الإلكتروني: cavall.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cavall. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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