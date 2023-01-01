Cavall هو نظام تتبع مقدمي الطلبات (ATS) الذي يوفر منصة مثالية لمساعدتك على البقاء منظمًا، حتى عندما يكون لديك آلاف الطلبات الواردة من مصادر مختلفة وعبر أقسام متعددة. يهدف كافال إلى تسهيل عملية العثور على المرشحين الذين من شأنهم أن يصبحوا موظفين رائعين وجذبهم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Cavall إلى بناء القيمة من خلال الحفاظ على دورة التوظيف الخاصة بك مبتكرة وفعالة قدر الإمكان.

الموقع الإلكتروني: cavall.io

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