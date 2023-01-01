يعد Occupop برنامجًا قويًا وسهل الاستخدام لتتبع مقدمي الطلبات، حيث يربط الأشخاص بسلاسة ويخلق علاقات رائعة وفرقًا قوية. ميزاتنا الديناميكية مثل فحص السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي وبطاقات أداء المقابلة ومراجعة مدير التوظيف تضع القوة بين يديك، مما يسمح لك بالتفاعل بسهولة مع أفضل المرشحين وإدارة العملية بأكملها من خلال حل ذكي واحد لتتبع مقدم الطلب. تم تصميم أسعارنا وميزاتنا مع أخذ جميع احتياجات التوظيف في الاعتبار.

الموقع الإلكتروني: occupop.com

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