WebCatalog
Occupop

Occupop

app.occupop.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Occupop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Occupop برنامجًا قويًا وسهل الاستخدام لتتبع مقدمي الطلبات، حيث يربط الأشخاص بسلاسة ويخلق علاقات رائعة وفرقًا قوية. ميزاتنا الديناميكية مثل فحص السيرة الذاتية بالذكاء الاصطناعي وبطاقات أداء المقابلة ومراجعة مدير التوظيف تضع القوة بين يديك، مما يسمح لك بالتفاعل بسهولة مع أفضل المرشحين وإدارة العملية بأكملها من خلال حل ذكي واحد لتتبع مقدم الطلب. تم تصميم أسعارنا وميزاتنا مع أخذ جميع احتياجات التوظيف في الاعتبار.

الموقع الإلكتروني: occupop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Occupop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IntelliHire

IntelliHire

portal.intellihire.com

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

TalentPool

TalentPool

app.talentpool.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

Recruitio

Recruitio

app.recruitio.dk

MosaicTrack

MosaicTrack

mosaictrack.com

TestGorilla

TestGorilla

app.testgorilla.com

Simplicant

Simplicant

hire.simplicant.com

Keka

Keka

app.keka.com

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

Aspect AI

Aspect AI

app.aspect-hq.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية