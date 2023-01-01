CVWarehouse هو برنامج كمزود خدمة يقدم حلاً كاملاً للتوظيف الإلكتروني. تستخدم الشركات CVWarehouse لتزويد مرشحيها بصفحة وظيفية واضحة مع نظرة عامة مخصصة على الوظائف الشاغرة لديهم. يمكن للمرشحين التقديم عبر الإنترنت بطريقة منفصلة وسرية بنسبة 100%. في النهاية، تستخدم الشركات نظام تتبع طلبات التقدم CVWarehouse (ATS) لمتابعة الطلبات. يسمح نظام ATS للشركات بتتبع تدفق التوظيف لديها على أساس يومي.

الموقع الإلكتروني: ats.cvwarehouse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CVWarehouse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.