WebCatalog
CVWarehouse

CVWarehouse

ats.cvwarehouse.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CVWarehouse على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CVWarehouse هو برنامج كمزود خدمة يقدم حلاً كاملاً للتوظيف الإلكتروني. تستخدم الشركات CVWarehouse لتزويد مرشحيها بصفحة وظيفية واضحة مع نظرة عامة مخصصة على الوظائف الشاغرة لديهم. يمكن للمرشحين التقديم عبر الإنترنت بطريقة منفصلة وسرية بنسبة 100%. في النهاية، تستخدم الشركات نظام تتبع طلبات التقدم CVWarehouse (ATS) لمتابعة الطلبات. يسمح نظام ATS للشركات بتتبع تدفق التوظيف لديها على أساس يومي.

الموقع الإلكتروني: ats.cvwarehouse.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CVWarehouse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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